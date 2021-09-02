شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يروج لخامس أغانى ألبومه الجديد بعنوان "عرض مستمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم محمد حماقى لخامس أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" عبر حسابه على تويتر، حيث كتب:" أغنية عرض مستمر من ألبوم يا فاتنى هتسمعوها النهاردة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".







محمد حماقى

وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة ، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذى طرح منه 4 أغانى حتى الآن، هى "لوهتسيب"و"تك" و"طالع موضة"،"عرض مستمر"، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.