شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يكشف عن بوستر "كدبة كبيرة" من "ورا كل باب":نتمنى لكم مشاهدة ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد زاهر عن بوستر حكاية "كدبة كبيرة" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، معلقا عليه من خلال حساب إنستجرام الخاص به قائلا " البوستر الرسمي لحدوته كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب انتظرونا يوم السبت القادم 4 سبتمبر الساعة 9 مساء علي قناة الحياة ..أنا وكل فريق عمل المسلسل نتمني لكم مشاهدة ممتعة بإذن الله".



احمد زاهر



بوستر مسلسل ورا كل باب

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

كما عرضت حكاية "طبق الأصل"، للنجم فتحى عبد الوهاب ومن تأليف محمد الشواف ومن إخراج معتز حسام، وحكاية "شنطة سفر"، وحكاية "أيامنا الحلوة" والحكاية بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج إيمان الحداد.