شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة مرعبة من فيلم Malignant قبل أيام من طرحه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros. Pictures، تريلر رسمي جديد لـ فيلم الرعب Malignant، الذى سيصل دور العرض في 10سبتمبر الجارى، وحقق الفيديو الترويجى مشاهدات تخطت الـ مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، منذ طرحه على الحساب الرسمي للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

فيلم Malignant يدور حول إصابة سيدة تدعى ماديسون، بالشلل بسبب الرؤى الغريبة والمخيفة لجرائم القتل، ويزداد عذابها سوءًا عندما تكتشف أن أحلام اليقظة هي في الواقع حقائق مرعبة، وستصل مدة فيلم الرعب الجديد Malignant إلى ساعة و 51 دقيقة.

يقوم ببطولة فيلم الرعب الجديد Malignant كل من أنابيل واليس، مادي حسون، جورج يونج، ميشول بريانا وايت، جاكلين ماكنزي، إنجريد بيسو، بولا مارشال، جيك أبيل، باتريك كوكس، راشيل وينفري، مارينا مازيبا، بول مابون.