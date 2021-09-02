بالصور.. افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي بإيطاليا بحضور كوكبة من النجوم حول العالم، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشهدت مراسم حفل الافتتاح حضور لجنة تحكيم المهرجان وهم: ألكساندر ناناو، كلوي زهاو، سينثيا إريفو، فيرجيني ريفا، سافيريو كوستانزو، سارة جادون، ومدير المهرجان ألبرتو باربيرا،و مخرج فيلم باراسايت الكوري الجنوبي بونغ جون هو.

وتقام الدورة الحالية في الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر، ويتنافس فيها 21 فيلماً، وافتتح المهرجان بفيلم «أمهات موازيات» بطولة بينلوبي كروز وإخراج بيدرو ألمودوفار، والذي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتم تكريم الممثل الشهير روبيرتو بينيني عن مجمل أعماله، كما تم تكريم الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس بمنحها جائزة إنجاز العمر.

وحضر حفل الافتتاح عدد من النجوم أبرزهم: هيلين ميرين، إيزابيل هوبير، أدريانا ليما، جورجينا رودريجز، سارة سامبايو، بينلوبي كروز.

وشهدت الدورة الماضية تحديا كبيرا، إذ أقيمت في ظروف صعبة وهي فترة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع تفشي الوباء في إيطاليا التي تعتبر وقتها من أكثر البلدان المتضررة من الجائحة، فحرصت إدارة المهرجان العريق وقتها على تقليص الأعداد والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.