أول رد من محمد رمضان بعد بيان نقابة الممثلين بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر لنقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان، بعد بيانها اليوم حول تكريمه واختياره سفيرا للشباب العربي.

وكتب "رمضان" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "شكرا نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة اللبنانية على التوضيح.. رسميا سفير الشباب العربي".

وجاء في بيان النقابة: "ردًا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري وحول تكريم الممثل والمغني المصري محمد رمضان، نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من إذار من سنة 1954".

وتابع البيان: "شاركنا برعاية الحفل بشخص النقيب عبد الرحمن الشامي، نؤكد بأن التكريم كان رسميًا ومشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان ونجاحه وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان، كان أهلًا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه".

وكان الفنان محمد رمضان قد أثار جدلا كبيرا بعد نشره شهادة دكتوراه فخيرة حصل عليها، وكتب وقتها أنها من وزارة الثقافة اللبنانية، إلا أن الشهادة التي حصل عليها رمضان كانت من المركز الألماني الدولي بلبنان وليست برعاية وزارة الثقافة كما كتب.