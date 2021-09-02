"التكريم كان رسميا".. نقابة الممثلين بلبنان تصدر بيانا حول تكريم محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان، بيانا بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول تكريم الفنان محمد رمضان.

وجاء في البيان: "ردًا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري وحول تكريم الممثل والمغني المصري محمد رمضان، نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من آذار من سنة 1954".

وتابع البيان: "شاركنا برعاية الحفل بشخص النقيب عبد الرحمن الشامي، نؤكد بأن التكريم كان رسميًا ومشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان ونجاحه وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان، كان أهلًا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه".

وكان الفنان محمد رمضان قد أثار جدلا كبيرا بعد نشره شهادة دكتوراه فخرية حصل عليها، وكتب وقتها أنها من وزارة الثقافة اللبنانية، إلا أن الشهادة التي حصل عليها رمضان كانت من المركز الألماني الدولي بلبنان وليست برعاية وزارة الثقافة كما كتب.