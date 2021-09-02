في أول يوم بدور العرض.. "ماكو" يتجاوز نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد يوم من طرحه بدور العرض السينمائي، حقق فيلم "ماكو" إيرادات قدرها 547 ألف 40 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى هي: "200 جنيه"، "العارف"، "مش أنا"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس".

وأقيم العرض الخاص لفيلم "ماكو" يوم الثلاثاء الماضي، بإحدى سينمات التجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

فيلم "ماكو" بطولة ناهد السباعي، بسمة، نيقولا معوض، محمد مهران، منذر رياحنة، سارة الشامي، عمرو وهبة، فريال يوسف، خالد أنور، وهو من إخراج محمد هشام الرشيدي.