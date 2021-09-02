تكريم أكبر الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر.. لن تصدق كم كان عمره!

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تكريم الناجحين (تعبيرية)
كرّم محافظ الفيوم المصرية المواطن قرني محمد شعبان، وهو أكبر الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المنطقة لعام 2020/2021، في سنّ 73 عاما.
وبدوره، حضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الدكتور أكرم حسن، حفل التكريم لتشجيع المواطن على المثابرة على الرغم من تقدم سنه.
كما أشاد المحافظ بالمواطن، الذي بذل الجهد رغم تقدم سنه، ومتطلبات ومسئوليات حياته من أسرة وأبناء، ولن يثنيه عن دراسته أي عوائق، متخذاً من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمي، لتحقيق مايصبو إليه فى قادم الأيام، مصراً على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لسنه وللمجتمع.
وخلال التكريم وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات المواطن لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح المتحدين لكل صعاب الحياة.
ومن جهته، أعرب المواطن قرني محمد شعبان، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديراً لجهده في الحصول على شهادة الثانوية العامة في هذه السن المتقدم، مؤكداً على استكمال مشواره التعليمي حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.
وفي ختام اللقاء منح محافظ الفيوم، المواطن شهادة تقدير نظراً لمثابرته في طلب العلم، ورعايته لأسرته وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.