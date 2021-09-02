تكريم أكبر الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر.. لن تصدق كم كان عمره!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كرّم محافظ الفيوم المصرية المواطن قرني محمد شعبان، وهو أكبر الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المنطقة لعام 2020/2021، في سنّ 73 عاما.

وبدوره، حضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الدكتور أكرم حسن، حفل التكريم لتشجيع المواطن على المثابرة على الرغم من تقدم سنه.

كما أشاد المحافظ بالمواطن، الذي بذل الجهد رغم تقدم سنه، ومتطلبات ومسئوليات حياته من أسرة وأبناء، ولن يثنيه عن دراسته أي عوائق، متخذاً من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمي، لتحقيق مايصبو إليه فى قادم الأيام، مصراً على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لسنه وللمجتمع.

وخلال التكريم وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات المواطن لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح المتحدين لكل صعاب الحياة.

ومن جهته، أعرب المواطن قرني محمد شعبان، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديراً لجهده في الحصول على شهادة الثانوية العامة في هذه السن المتقدم، مؤكداً على استكمال مشواره التعليمي حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وفي ختام اللقاء منح محافظ الفيوم، المواطن شهادة تقدير نظراً لمثابرته في طلب العلم، ورعايته لأسرته وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.