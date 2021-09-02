طرح إحدى مخطوطات “آينشتاين” للبيع في مزاد علني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت دار كريستيز للمزادات، عن طرح إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين في مزاد بقيمة تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين يورو.

وقالت كريستيز في بيان إنّ هذه القطعة هي من دون شكّ “أثمن مخطوطة لآينشتاين تُباع بالمزاد.”

وسيُقام المزاد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في مقرّ كريستيز لحساب دار أوغوت الفرنسية.

والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ (سويسرا).

وقالت دار كريستيز إنه بفضل المهندس السويسري وصلت هذه “المخطوطة إلينا بأعجوبة تقريبًا. ولما كان آينشتاين عُني على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره”.

وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 1905 معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.

وفي أوائل العام 1913، “انكبّ الزميلان على حلّ لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد”، بحسب كريستيز.

وعندما اكتشف آينشتاين بعض الشوائب في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، إلّا أنّ بيسو احتفظ بها.

وقال مدير قسم الكتب النادرة والمخطوطات في دار كريستيز أدريان لوجاندر في بيان إن “الوثائق العلمية الموقّعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، هي نادرة جدًّا.”

والوثيقة الأخرى المعروفة من هذه الفترة المهمّة في أبحاث الفيزيائي، والمسمّاة “دفتر زيوريخ” (أواخر عام 1912، أوائل عام 1913) هي جزء من أرشيف آينشتاين الموجود في الجامعة العبرية في القدس.