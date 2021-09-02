شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح أغنيته الجديدة "عرض مستمر" من ألبومه "يا فاتنى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد حماقى عن طرح أغنيته الجديدة من ألبومه "يا فاتنى" بعنوان "عرض مستمر"، وذلك الساعة الخامسة اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" أغنية عرض مستمر من ألبوم يافاتنّى هتسمعوها النهارده الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".



أغنية عرض مستمر



محمد حماقي

ويبدو أن هناك مفاجأة ستجمع بين المطربين محمد حماقي ورامي جمال، حيث أعلن رامي جمال مفاجأة للجمهور بشأن تحضيره لعمل مع النجم محمد حماقي، فنشر صورته برفقة حماقي وعلق عليها بـ"الفترة الجاية المفاجآت كتير أخويا وصاحب عمرى ووش خير على بعض حاولوا تتوقعوا المفاجآت.. اللى عارف انا لحنت ايه لحماقى قبل كده يقول".

رامي جمال ومحمد حماقي

رامي جمال

يذكر أن حماقى طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وتصدر مؤخرًا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.