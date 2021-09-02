شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "موسى" تصل إلى 12.5 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم "موسى" إيرادات بلغت 2 مليون و 500 ألف جنيه هذا الأسبوع، إلى إجمالى ما حصده الفيلم خلال الأسبوعين الماضيين، لتصل إلى 12 مليون و 500 وذلك بعد 3 أسابيع عرض، إذ انطلق الفيلم فى السينمات يوم 11 أغسطس الجارى، حيث حقق فى أسبوعه الأول 6 ملايين جنيه، وأسبوعه الثانى 4 ملايين جنيه.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

ويعرض فى السينمات حالياً بجانب فيلم "موسى" أفلام "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة ماجد الكدوانى، و"الانس والنمس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى.

كما انطلق أيضاً فيلمين جديدين في دور العرض وهما "200 جنيه" بطولة اسعاد يونس، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة وإخراج محمد أمين، و"ماكو" بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، فيريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، سارة الشامى وإخراج محمد هشام.