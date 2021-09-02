شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم نيكول سابا تحيي حفلاً غنائيًا في العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، ومن المقرر أن تقدم باقة مميزة من أغنياتها الشهيرة خلال مشوارها الغنائي، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر في موسم الصيف.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخرا أغنية "الجو حلو"، والتي عادت بها بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل‪.

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية أخرى لها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب‪.

وكانت النجمة اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت حفلا غنائيا على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "حفضل أحلم".

وحرصت نيكول على تحية الجمهور وقامت بتهنئتهم بعيد الأضحى، وتمنت الخير والأمان لمصر ولبنان والعالم العربي، واستكملت وصلتها الغنائية الاستعراضية بالعديد من أغانيها التى تألقت بها طوال مشوارها الفني وتخلل الحفل العديد من الصور الـ"سيلفي" مع معجبيها.