شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يشوق الجمهور لمفاجأة تجمعه مع محمد حماقي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك مفاجأة ستجمع بين المطربين محمد حماقي ورامي جمال، حيث أعلن رامي جمال مفاجأة للجمهور بشأن تحضيره لعمل مع النجم محمد حماقي، فنشر صورته برفقة حماقي وعلق عليها بـ "الفترة الجاية المفاجآت كتير أخويا وصاحب عمرى ووش خير علي بعض حاولو تتوقعوا المفاجآت ..اللي عارف انا لحنت ايه لحماقي قبل كده يقول ".



رامي جمال ومحمد حماقي



رامي جمال

يذكر أن حماقى طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وتصدر مؤخرًا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.