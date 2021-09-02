شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها الـ55 .. سلمي حايك تحافظ على جمالها المكسيكي الجذاب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة سلمي حايك اليوم 2 سبتمبر بعيد ميلادها الـ55، ورغم بلوغها هذا الرقم الا إنها تبدو مثل امرأة جذابة في الثلاثينيات من عمرها، فالنجمة حتي الأن تحافظ علي جمالها وأناقتها وسحرها الذي يزداد مع مرور الوقت بشكل ملفت، وفي هذا السياق نرصد 10 صور تبرز جمال وجاذبية النجمة المكسيكية.



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك



سلمي حايك

وتصدرت النجمة العالمية سلمى حايك، غلاف مجلة فوج بنسختها الهندية، وذلك تزامنًا مع اقتراب طرح فيلمها الجديد "Hitman's Wife's Bodyguard " في السينمات الهندية، حيث أجرت سلمى، حوارًا مع المجلة حول دورها في الفيلم، كما تحدثت عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وكيف قضت فترة الحجر الصحى خلال انتشار فيروس كورونا في العالم.

سلمي حايك بفستان وردي علي غلاف فوج في نسختها الهندية

ونشرت سلمي جلسة تصويرها مع المجلة العالمية بنسختها الهندية عبر حسابها الشخصى علي موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها، "أنا متحمسة جدًا لأكون على غلاف vogueindia! سيكون هذا العدد في أكشاك بيع الصحف في 7 أغسطس.. ويمكنكم أيضًا مشاهدة فيلمى Hitman's Wife's Bodyguard في دور العرض بـ الهند".

سلمي حايك بفستان ملون ف جلسة تصوير جديدة

وظهرت سلمي حايك بأكثر من إطلاله فى جلسة تصويرها مع مجلة "فوج"، حيث ارتدت في الإطلالة الأولي فستان وردي ذو قصه نسائية لافتة، وفي الإطلالة الثانية ارتدت بدلة وردية أيضا، لكن بطبيعة قماش لامعة، واختارت حايك فستان حيوي ملون في الإطلالة الثالثة، وأنهت جلسة التصوير بعباءة سوداء فضفاضة ذات طابع وسحر عربي مميز.