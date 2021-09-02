شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تعزى مكسيم خليل فى وفاة والدته: "صاحبة بصمات بالسينما والدراما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة كندة علوش، على تقديم التعازى للفنان مكسيم خليل لوفاة والدته صباح اليوم الخميس، وكتبت قائلة: "مكسيم صديقي الغالى العمر الك الله يرحم والدتك الفنانة والسيدة الرائعة صاحبة البصمات المهمة بالسينما والدراما السورية ستيلا خليل الله يصبركن على فراقها".



كندة علوش

وأعلن الفنان مكسيم خليل، وفاة والدته ستيلا خليل، عبر حسابه على تويتر، ونشر صورة تجمعه بوالدته، وكتب عليها قائلا:" يتيم انا الآن يا أمي السلام لروحك ياغالية نامي وارتاحي ياحبيبتي انتي بالمكان يلي بيشبهك ياقلبي الله معك ستيلا خليل".

ويجتمع الفنانان السوريان مكسيم خليل ومعتصم النهار فى مسلسل جديد بعنوان "المنصة"، الذى تدخل به الدراما الإماراتية والعربية عالم المنصات العالمية فى عرضه الأول خلال شهر سبتمبر المقبل، والعمل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغوكيشنر، وتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمى، سمر سامى، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادى، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبى، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز.

تدور قصة "المنصة" فى إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية تدور أحداثها فى عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة فى حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في الدراما العربية، ومن المخطط أن يتم عدة أجزاء ومواسم جديدة للمسلسل بعد عرض الموسم الأول منه احدى المنصات العالمية وتلفزيون أبو ظبى.

المسلسل يحكى قصة رجلين، قررا تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين الأسرار، قصة شقيقين في عائلة مفككة، قصة حرب تبدأ بمعلومة، وبدأت الجهة المنتجة في اتخاذ الاستعدادات لكتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث حيث إنه مخطط تقديمه في عدة إجزاء عقب عرض موسمه الأول.