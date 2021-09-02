شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على الفنان ماهر سليم والجثمان فى طريقه لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة الفنان ماهر سليم، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر، حيث اقتصرت الجنازة على حضور الفنان منير مكرم والفنان محسن منصور، وعدد من الأقارب، وحمل نعش الراحل، كل من الفنان محسن منصور والفنان منير مكرم، ليرافقا الفنان الراحل إلى مقابر أسرة الراحل في طريق الفيوم.

الفنان ماهر سليم شغل منصب نائب مدير عام مسرح "الطليعة" 2010، الذي أصبح مديرًا له في 2012، ثم ترأس "البيت الفني للمسرح"، وتولى إدارة المهرجان القومي للمسرح عام 2013، وكان مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في 2014.

وفي رصيد ماهر سليم العديد من الأعمال المسرحية، التي قدّم معظمها مع فرقة مسرح "الطليعة"، وهناك تعرّف إليه المخرج الراحل يوسف شاهين بحسب ما كشف في لقاءٍ تلفزيوني سابق، واختاره للمشاركة كممثل في العديد من أفلامه كـ "اسكندرية نيويورك"، "المهاجر"، "المصير" و"هي فوضى".

كما شارك الراحل في أفلام سينمائية شهيرة كـ "سمك لبن تمر هندي"، "فيلم ثقافي"، "جواز بقرار جمهوري"، "حليم"، "حين ميسرة"، "الوعد"، "الريس عمر حرب"، "دكان شحاته"، وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض العام الحالي.

بالإضافة إلى العديد من الأدوار التلفزيونية التي قدّمها ماهر سليم في مسلسلات مصرية مهمة، شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي كـ "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "زيزينيا"، "بوابة الحلواني"، "حلم الجنوبي"، "رجل في زمن العولمة"، "رجل الأقدار" و"بنت اسمها ذات".

ومن أدواره التي تعلّق بها الأطفال المصريون؛ "زيكا" في مسلسل الدمى الشهير "بوجي وطمطم".