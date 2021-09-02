شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الفنان ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان الفنان ماهر سليم صاحب الشخصية الشهيرة فى "بوجى وطمطم"، إلى مسجد السيدة نفيسة بحضور الفنان منير مكرم لأداء صلاة الجنازة، واقتصر الحضور على أسرة الفنان فقط.

الفنان ماهر سليم حصل بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية على منحة بفرقة لوسيرنير بفرنسا عام 1982، و منحة باكاديمية الدراما بروما قسم الاخراج عام 1992 عمل بالعديد من الأعمال الفنية المسرحية كمخرج وممثل منها زنزانة المجانين ، المغنية الصلعاء ، العسل عسل و البصل بصل ، القاهرة ٨٠، و غيرها ، و عمل كممثل في العديد من الأعمال السينمائية التي تعتبر علامات في تاريخ السينما منها اليوم السادس ، فتوة الناس الغلابة، المهاجر ، المصير، خيانة مشروعة ، الفاجومى، حظر تجول و غيرها.

أما أعماله في التلفزيون منها بين عالمين ، فرقة ناجي عطا الله ، حليم، الإمام المراغي ، أرابيسك، زيزينيا ، بوابة الحلواني ، و كان أشهر أدواره مسلسل بوجي و طمطم الشهير في دور "زيكا ".

وشغل الفنان ماهر سليم، بالإدارة العديد من المناصب داخل وزارة الثقافة ، حيث تولى منصب نائب مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2010 ، ثم مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2012 ، رئيس البيت الفني للمسرح عام 2013، و مستشار لرئيس قطاع الانتاج الثقافي عام 2014، كما كان مدير المهرجان القومي للمسرح عام 2013.



















































