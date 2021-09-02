شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى ينعون بكلمات مؤثرة رحيل ماهر سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الفنان ماهر سليم، بعد أن توفى داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض، تاركا لجمهوره تاريخ عريق من الفن و الإبداع فهو عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

وقدم الفنان محمد صبحي، واجب العزاء في الراحل برسالة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وودعه قائلا: "بكل الحزن والآسي .. فقدت اليوم صديقاً من أطيب القلوب .. حبيبي ماهر سليم .. شاركني الكثير من أعمالي كان خلوقاً ومبدعاً .. ندعوا الله له بالرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته .. ولأسرته الصبر والسلوان".



محمد صبحى ينعى الراحل

وودع الفنان صلاح عبد الله، الراحل ماهر سليم، برسالة على صفحته بـ"فيس بوك"، قائلا: "أرجوكم أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب الذي عاش راضياً ومات راضياً ولم يحمل في قلبه يوماً كرهاً لأحد أو حقداً على أحد ولم تغب ابتسامته الرائعة عن وجهه البشوش في أي وقت وفي أحلك الظروف ماهر سليم".



صلاح عبد الله على فيس بوك

وحرص الفنان محمد جمعة، على نعى الفنان الراحل ماهر سليم، بنشر صورة له على صفحته بموقع "فيس بوك"، وقال: "اشهد الله انك كنت نعم الاخ ونعم الصديق.. الفنان ماهر سليم.. في رحاب الله.. نسألكم الدعاء".



محمد جمهة ينعى الراحل

ونعى الفنان محمود البزاوي، رحيل ماهر سليم، وقال على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: " الف رحمة و نور على الفنان و الاستاذ و الصديق ماهر سليم .. الله يرحمك يا حبيبي .. اتمنى ان الجميع يدعيله و يترحم عليه .. مع السلامة يا حبيبي".



محمود البزاوى ينعى الراحل

ورحل عن عالمنا مساء أمس الفنان ماهر سليم، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، تاركا سجلا كبيرا من الأعمال التى لاقت قبولا كبيرا من جمهور السينما والدراما.

ويعتز الراحل بعدد من الأعمال، منها أفلامه مع المخرج الكبير يوسف شاهين الذى شاركه فى أغلب أعماله، وذلك بحسب تصريحات تليفزيونية، ووصف العلاقة بينه وبين شاهين بالقوية لدرجة جعلت الأخير يضع اسمه ضمن فريق العمل قبل ترشيحه فى أى دور.