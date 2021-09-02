شكرا لقرائتكم خبر عن مكسيم خليل يعلن وفاة والدته:" يتيم أنا الآن يا أمى نامى وارتاحى ياحبيبتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مكسيم خليل، وفاة والدته ستيلا خليل، عبر حسابه على تويتر، ونشر صورة تجمعه بوالدته، وكتب عليها قائلا:" يتيم انا الآن يا أمي السلام لروحك ياغالية نامي وارتاحي ياحبيبتي انتي بالمكان يلي بيشبهك ياقلبي الله معك ستيلا خليل".



مكسيم خليل

ويجتمع الفنانان السوريان مكسيم خليل ومعتصم النهار فى مسلسل جديد بعنوان "المنصة"، الذى تدخل به الدراما الإماراتية والعربية عالم المنصات العالمية فى عرضه الأول خلال شهر سبتمبر المقبل، والعمل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغوكيشنر، وتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمى، سمر سامى، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادى، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبى، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز.

تدور قصة "المنصة" فى إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية تدور أحداثها فى عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة فى حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في الدراما العربية، ومن المخطط أن يتم عدة أجزاء ومواسم جديدة للمسلسل بعد عرض الموسم الأول منه احدى المنصات العالمية وتلفزيون أبو ظبى.

المسلسل يحكى قصة رجلين، قررا تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين الأسرار، قصة شقيقين في عائلة مفككة، قصة حرب تبدأ بمعلومة، وبدأت الجهة المنتجة في اتخاذ الاستعدادات لكتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث حيث إنه مخطط تقديمه في عدة إجزاء عقب عرض موسمه الأول.