بالصور- انتهاء جنازة الفنان ماهر سليم بمسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تصوير-علاء أحمد:

غاب نجوم الفن عن جنازة الفنان الراحل ماهر سليم التي أقيمت بمسجد السيدة نفيسة منذ قليل.

وانتهت صلاة الجنازة، وخرج الجثمان لمثواه الأخير، وحضرت أسرة الراحل وشارك بالجنازة الفنان منير مكرم.

ورحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس، الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض.

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، وهو صاحب الأداء الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال

ويعتبر الفنان الراحل من النجوم الذين استعان بهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها: "إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، المهاجر