بعد "حاجة مش طبيعية".. حماقي يغني من ألحان رامي جمال‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد غياب 11 عام كشف الملحن رامي جمال عن عودته للتعاون مع الفنان محمد حماقي، مشيرا عبر صفحته في موقع فيس بوك لوجود أكثر من مفاجأة يتم الإعداد لها.

رامي نشر عبر صفحته في موقع فيس بوك صورة تجمعه والفنان محمد حماقي، وكتب :" حماقي أخويا وعشرة عمر ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة ١١ سنة قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير ".

وشهد عام 2010 آخر تعاون بين المطرب محمد حماقي والملحن رامي جمال، وذلك في ألبوم بعنوان "حاجة مش طبيعية"، ووضع رامي ألحان أغاني "في حضن عينيك" و"بتداري" من كلمات أمير طعيمة، و"كان مالي" من كلمات محمد عاطف، و"لسه بتخاف" من كلمات جمال الخولي.

الفنان محمد حماقي طرح 4 أغاني من أحدث ألبوماته "يا فاتني"، وهي "طالع موضة"، و"زيها مين"، ولو هتسيب"، و"تك".