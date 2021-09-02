وصول جثمان الفنان ماهر سليم مسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

وصل جثمان الفنان الراحل ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة، استعدادًا لإقامة صلاة الجنازة عليه عقب انتهاء صلاة الظهر.

ورحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس، الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض.

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، وهو صاحب الأداء الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال

ويعتبر الفنان الراحل من النجوم الذين استعان بهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها: "إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، المهاجر