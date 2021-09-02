تعرف على موعد عزاء الفنان ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان ماهر سليم، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي، إن العزاء سيقام مساء غد الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم عقب صلاة المغرب

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، وهو صاحب الأداء الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال

ويعتبر الفنان الراحل من النجوم الذين استعان بهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها: "إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، المهاجر