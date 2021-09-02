عامر منيب.. حفيد ماري منيب الذي اكتشف عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 2 سبتمبر 1963 ولد الفنان الكبير عامر منيب، الذي يعد أحد أبرز الفنانين الذين تمتعوا بسمعة طيبة في الوسط الفني، فضلًا عن صوته وموهبته بشهادة الجميع.

وتزامنًا مع هذه المناسبة، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:

_ ولد بحي الدقي وينتمي لعائلة فنية فجدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب، ولديه 3 أشقاء هم جمال وأميرة وأمينة

_ تخرج عامر منيب في كلية التجارة عام 1985، وعُين معيدًا بجامعة عين شمس، إلا إنه قرر السفر من أجل الحصول على الدكتوراه من أستراليا والعمل بإحدى جامعاتها

_بدأ عامر منيب بالفعل في تجهيز أوراق السفر، وفي أحد الأيام ذهب مع أصدقائه لتناول السحور، فالتقى بعدد من الفنانين والموسيقار حلمي بكر، وهناك طالبه زملائه بالغناء، فغنى أغنية "الفن"، للموسيقار الراحل محمد عبد لوهاب، ليحظى صوته بإعجاب الحضور، مما دفع "بكر"، بمطالبته بعدم السفر، وتنمية موهبته الفنية

_ طرح منيب أول ألبوماته عام 1990، وأنتجه على نفقته الخاصة، وواصل الغناء حتى أصبح رصيده الغنائي يضم 12 ألبوما، وهم: لمحي 1990، ويا قلبي 1993، أول حب 1994، وعلمتك 1996، وفاكر 1999، وأيام وليالي 2000، ووياك 2001، والله عليك 2002، وحب العمر 2003، وكل ثانية معاك 2005، وحظي من السما 2008

_ حصل على جائزة أفضل فيديو كليب عام 2002، وأفضل مطرب ممثل عام 2003، وأفضل مطرب للشباب 2002

_ بخلاف الغناء قدم عامر منيب عدد من الأفلام السينمائية، هي: "كامل الأوصاف"، و"كيمو وأنتيمو"، و"الغواص" و"سحر العيون"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا

_ تزوج عامر منيب من خارج الوسط الفني، وأنجب ثلاث بنات، هي: "مريم، نور، وزينة".

_ أحيا النجم عمرو دياب حفل زفاف عامر منيب، وانتشر فيديو من الحفل منذ فترة ظهر خلاله عامر منيب وهو يغني أغنية "ما بلاش نتكلم في الماضي".

_ قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إن الفنان الراحل عامر منيب هو من اكتشف موهبته في بدايته الفنية

_ قررت "مريم" ابنة عامر منيب تقديم أغنية والدها "عامل إيه في حياتك"، مرة أخرى بشكل جديد، وحولتها إلى دويتو بينها وبينه

في سنوات عامر منيب الأخيرة عانى من سرطان القولون، وأجرى عملية لاستئصال الورم بألمانيا وبعد رجوعه إلى مصر عاودته الآلام مجددًا

في 26 نوفمبر 2011، توفي عامر منيب عن عمر ناهز الـ48 عاماً، ودُفن بجوار جدته الفنانة الراحلة ماري منيب