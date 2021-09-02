أول تعليق من نقابة الموسيقيين على مشاركة حمو بيكا في حفل الساحل الشمالي اليوم‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يشارك مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا في الحفل المقام اليوم الخميس في شاطئ كريستال بالاس في العلمين، إلى جانب المطرب إيهاب توفيق والفنانة اللبنانية نيكول سابا وغيرهم، ما هو موقف نقابة المهن الموسيقية؟ هل تطبق عليه قرار منع التعامل معه الصادر في يونيو الماضي؟

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"تم منح حمو بيكا تصريح اليوم الواحد، ويحق له المشاركة في الحفل المقام اليوم".

وعن موقف مغني المهرجانات حسن شاكوش، أضاف :" قرار إيقافه بدأ من أمس، ومشاركته تعرضه للمسائلة القانونية وشطب العضوية، وهو بدوره أكد التزامه بالإيقاف".

الحفل المقام اليوم في شاطئ كريستال بالاس في العلمين، كان من المقرر أن يحيه الفنان محمد رمضان، قبل الإعلان عن إلغاء مشاركته، والكشف عن إقامة الحفل في نفس الموعد والمكان، على أن تحييه المطربة اللبنانية نيكول سابا، والمطرب أحمد سعد، وثلاثي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى جانب المطرب إيهاب توفيق، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والراقصات جوهرة، وأوكسانا، وبدرة.

الشركة المنظمة وضعت شرطا وحيدا لحضور الحفل، وهو إرتداء ملابس أسود وأحمر، وتم تحديد أسعارالتذاكر، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد".