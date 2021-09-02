الببغاوات البرية قادرة على صنع أدوات تشبه السكين والملعقة لتتناول الفاكهة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - وجد العلماء أنه باستطاعة الببغاوات التي تعيش في البرية صناعة الأواني مثل السكين والملعقة بواسطة فروع الأشجار واستخدامها لاحقاً لفتح الفاكهة.

وقد تمّ رصد عدد قليل من ببغاوات غوفين التي تعيش في جزر تانيمبار في إندونيسيا وهي تستفيد من ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوات للحصول على البذور.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: وفقاً للباحثين النمساويين، فإنّ الببغاوات غوفين رائعة بسبب فضولها، بالإضافة إلى قدرتها على التلاعب بالأشياء المتطورة.

وجد فريق من جامعة الطبّ البيطري في فيينا أنّ الطيور تحوّل أغصان الأشجار إلى أواني، مثالية لحفر البذور والفاكهة السامة للبشر.

يقول المؤلف الرئيسي مارك أوهارا أنّ هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العلماء حيوانات برية غير الثدييات تصنع وتستخدم الأدوات، وخاصة الأدوات المتعددة لمهمة واحدة.

لفهم هذه الببغاوات البيضاء الصغيرة بشكل أفضل، قام الفريق بمراقبتها في قفص كبير في الهواء الطلق على الجزر، بالقرب من مكان تواجدها الطبيعي.

وهي تعتبرالأنواع الوحيدة المعروفة في الجزيرة التي تأكل فاكهة صلبة تسمى المانجو البحري. وهي نوع من الفاكهة السامة للبشر ولكنها تعتبر من الأطعمة الشهية للببغاوات.

في أحد الأيام، عرض الباحثون على 15 طائراً في القفص الخاص بهم هذا النوع من الفاكهة لتناول الطعام، فقام 13 منهم باستخدام منقارهم للحفر كما هو متوقع لتناول الفاكهة نفسها، وليس البذور.

في حين أنّ اثنين من كبار السن من الذكور أمسكوا المانجو، وطاروا بها إلى شجرة قريبة وبدأوا بتجريد الخشب من فروع الشجر باستخدام مناقيرهم.

شاهد أوهارا وزملاؤه في دهشة لأنّ الطيور قطعت أيضاً فروعاً كاملة وحفرت في الجذع المتبقي وسحبت لبّ الخشب.

ثم استخدمت الطيور الذكور الأكبر سناً ألسنتها ومناقيرها لصنع شظايا من الخشب إلى ثلاثة أحجام وبسماكة مختلفة، مما خلق أدوات المائدة التي حملتها بمناقيرها وضربت بها فاكهة المانجو للوصول إلى البذور.

بعد أن انتهت الطيور، أنشأ الباحثون نماذج ثلاثية الأبعاد لفهم ما تم استخدامه ورسم أوجه الشبه بالأدوات التي أنشأها الإنسان.

تم نحت أنحف الأدوات الخشبية الثلاثة لتكون حادة، تشبه السكين تقريباً، والتي سمحت للطائر أن يخترق غلاف الفاكهة.

وكانت الأداة الوسطى أقرب إلى الملعقة، والتي سمحت للطيور بالحفر وسحب البذور لاستهلاكها لاحقاً.

أما الثالثة فكانت الأداة الأكثر سمكاً، وهي تشبه الوتد ويمكن استخدامها عند تفتيت قشرة الفاكهة بعد شطرها.

تشير حقيقة أنّ اثنين فقط من الطيور 15 استخدمت الأدوات إلى أنّ العملية ليست سلوكاً فطرياً لدى هذه الأنواع من الطيور، ولكنها فريدة من نوعها لحفنة من الأفراد المبدعين.

إنّ ما يجعل هذا الاكتشاف مهماً هو حقيقة أنّ ببغاوات غوفين لا تعتمد عليه للبقاء على قيد الحياة، كوننا رأينا أنّ 13 من هذه الطيور لم يستفيدوا من الأدوات للحصول على البذور.

إنّ استخدام مجموعة من الأدوات أمر نادر الحدوث في المملكة الحيوانية، حيث أنّ معظم حالات استخدام الأدوات تنطوي على استخدام نوع واحد من الأدوات لمهمة واحدة.

وقال العلماء: “في حين أنّ الشمبانزي يستخدم بين نوعين وخمسة أنواع من الأدوات، يبدو أن الوظائف الأساسية توازي النتائج التي توصلنا إليها من حيث أنها تحتوي على أداة واحدة على الأقل لثقب مصدر الغذاء المضمن وأخرى للتحقيق في المحتويات والوصول إليها.”

كما أوضح الفريق وراء الدراسة: “علاوة على ذلك، توضح هذه الملاحظات كيف يمكن للأنواع التي لا تملك أيادي أن تحقق البراعة في مهمة عالية الدقة”.

“إنّ وجود الاستخدام المرن وتصنيع مجموعات الأدوات لدى الحيوانات ذات الصلة البعيدة بالبشر ينوع بشكل كبير المشهد الوراثي للتكنولوجيا ويفتح طرقاً متعددة للبحوث المستقبلية.”