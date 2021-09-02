لها تأثير مميز.. عطور بالفلفل الحار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أذواق الناس في العطور تختلف الشخص، حتى أننا قد نعرف الأشخاص من نوع العطر الذي يستخدموه، كما أن العطر يعد طريقة للكشف عن طبيعة الشخص الذي يستخدمه.

أُطلِق عطر جديد مكون من الفلفل الحار , حيث انه دخل في بعض انواع العطور التي يحبها الناس ويشترونها وصنع تأثيرا مميزا.

واكتشف مبتكرو العطور أن الفلفل الحار يتمازج مع الأزهار والحمضيات والأخشاب وكان هذا الاكتشاف نتيجة لفلفل الطعام الذي يعزز نكهات التوابل والمكونات الأخرى، ويحفز مجسات الاستطعام في اللسان .

و شكّل عطر الفلفل انواعا منها: “الفلفل الوردي أو الحلو هو أول من دخل عالم العطور من عائلة الفلفل، لما له من مذاق حلو مناسب لأنواع كثيرة من العطور، ليمهد الطريق لباقي الأسرة من الفلفل الحار الأحمر، والفلفل الأسود الشهير في عالم المطبخ”.