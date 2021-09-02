شاهد.. شهاب جوهر يكشف كيف فاجىء الهام الفضالة بطلبها للزواج!

كتب امير فتحي في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:05 مساءً - أطلّت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مع زوجها ومواطنها الفنان شهاب جوهر في بث مباشر اجابا خلاله على بعض أسئلة متابعيهما على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة حول طبيعة علاقتهما وظروف ارتباطهما.

وتخلل الحديث موقف محرج تعامل معه جوهر بمقدار عالٍ من الإيجابية، حيث قالت له متابِعة: “كأنك أبوها مو زوجها”، فضحكت الفضالة معقبةً: “الله يجبر بخاطرك”… بينما بادر جوهر إلى القول: “زوج المرأة هو أيضاً أبوها وأخوها وكل شيء لها”.

وكشف الثنائي كيف تقدم جوهر لطلب الفضالة للزواد، وذلك من خلال اتصاله بها طالباً رؤيتها، ليبادرها بالسؤال: “تتزوجيني”… وهو ما صدم الهام الفضالة حينها.

وردا على تعليق احد المتابعين على كتابة قصتيهما قالت الهام الفضالة: “قصتنا لازم تنكتب على الاحداث وعلى الاكشن اللي احنا عايشينها”.

وكانت إلهام الفضالة قد ردّت أخيراً على شائعات حملها بعد زواجها من جوهر (47 عاماً). ونشرت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تحليل للحمل، وعلّقت عليها بقولها: “مو حامل، إشاعتكِ طلعت فاشوش وثاني مرة لا يكبرونكِ ويمدحونكِ بالقناة، لأن انكشفت وانعرفت وخلصت من هجوم صديقتكِ ماكو فايدة هبيت بهبّة جديدة القناة بس اللعب غيرها”.