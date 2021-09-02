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الفنان المصري أحمد حلمي يعود للدراما في رمضان 2022

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محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

قرر الفنان المصري أحمد حلمي خوض سباق الدراما الرمضانية لعام 2022، ما يعني عودته إلى التليفزيون بعد غياب استمر 28 عاما.

 

وصرح أحمد حلمي لبرنامج "ET بالعربي" أنه تعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي جديد يبدأ تصويره في الفترة المقبلة ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، على قناة MBC.

 

ويعود أحمد حلمي للدراما بعد غياب حوالي 28 عاما، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2".

 

وكان آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" عام 2019، وشاركه في البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم. والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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