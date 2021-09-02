أحمد حلمي يعود للدراما في رمضان 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الفنان المصري أحمد حلمي خوض سباق الدراما الرمضانية لعام 2022، ما يعني عودته إلى التليفزيون بعد غياب استمر 28 عاما.

وصرح أحمد حلمي لبرنامج "ET بالعربي" أنه تعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي جديد يبدأ تصويره في الفترة المقبلة ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، على قناة MBC.

ويعود أحمد حلمي للدراما بعد غياب حوالي 28 عاما، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2".

وكان آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" عام 2019، وشاركه في البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم. والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.