فيديو.. حسن شاكوش ورضا البحراوي يعلنان الصلح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مطربا المهرجانات في مصر حسن شاكوش ورضا البحراوي عن التصالح بينهما، بعد خلاف وصل إلى حد السب والقذف.

وكانت نقابة الموسيقيين المصريين قد تدخلت باتخاذ قرار عاجل بوقف شاكوش والبحراوي عن الغناء لمدة شهر، وعدم منحهما أية تصاريح.



ونشر الثنائي حسن شاكوش ورضا البحراوي مقطع فيديو من داخل سيارة، عبر حساباتهما على مواقع التواصل، كشفا خلاله عن تسوية الخلاف بينهما، وفسرا ما حدث بأنه مجرد سوء تفاهم، وأنهما سيجتمعان في النقابة بشكل رسمي، لتأكيد الصلح أمام نقيب الموسيقيين هاني شاكر.





وقال شاكوش مخاطبا الجمهور خلال الفيديو: إحنا بنتأسف لجمهور مصر كلها في 26 محافظة، وآسفين لأهل طنطا وبولاق.. وحبايبنا في نقابة المهن الموسيقية، وآسفين على أي لفظ صدر مني أو من رضا من غير وعي.. انتظرونا في النقابة، التصالح هيتم هناك".

تفاصيل خلاف حسن شاكوش ورضا البحراوي

كان الخلاف بين حسن شاكوش ورضا البحراوي قد وقع أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي، وتدخل النقيب هاني شاكر فور رؤيته للفيديوهات، وهدد بمحاربة التدني مهما كلفه الأمر، مشيرا إلى أن للمسرح قدسيته بما يستوجب احترام الجمهور.