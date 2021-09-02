شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى الفنان ماهر سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، بالحزن والآسى الفنان ماهر سليم، والذى وافته المنية منذ ساعات ، تاركا لجمهوره تاريخ عريق من الفن و الابداع فهو عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

الفنان ماهر سليم حصل بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية على منحة بفرقة لوسيرنير بفرنسا عام 1982، و منحة باكاديمية الدراما بروما قسم الاخراج عام 1992 عمل بالعديد من الأعمال الفنية المسرحية كمخرج وممثل منها زنزانة المجانين ، المغنية الصلعاء ، العسل عسل و البصل بصل ، القاهرة ٨٠، و غيرها ، و عمل كممثل في العديد من الأعمال السينمائية التي تعتبر علامات في تاريخ السينما منها اليوم السادس ، فتوة الناس الغلابة، المهاجر ، المصير، خيانة مشروعة ، الفاجومى، حظر تجول و غيرها.

أما أعماله في التلفزيون منها بين عالمين ، فرقة ناجي عطا الله ، حليم، الإمام المراغي ، أرابيسك، زيزينيا ، بوابة الحلواني ، و كان أشهر أدواره مسلسل بوجي و طمطم الشهير في دور "زيكا ".

وشغل الفنان ماهر سليم، بالإدارة العديد من المناصب داخل وزارة الثقافة ، حيث تولى منصب نائب مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2010 ، ثم مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2012 ، رئيس البيت الفني للمسرح عام 2013، و مستشار لرئيس قطاع الانتاج الثقافي عام 2014، كما كان مدير المهرجان القومي للمسرح عام 2013.