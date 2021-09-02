وفاة ملحن فيلم "زوربا اليوناني" ميكيس ثيودوراكيس عن 96 عاما

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

قالت وزارة الثقافة اليونانية إن المؤلف الموسيقي ميكيس ثيودوراكيس، توفي عن عمر 96 عاما.



وأسهمت موسيقى ميكيس الخالدة في فيلم "زوربا اليوناني" عام 1964 في ترسيخ صورة البلد المشمس السعيد في عيون ملايين السائحين.

وبقامته الطويلة وهيئته المفكرة وشعره المتموج، أطلقت موسيقى ثيودوراكيس رؤيته الخاصة للعالم.

وقالت وزيرة السياحة لينا ميندوني: "اليوم فقدنا جزءا من روح اليونان. ميكيس ثيودوراكيس، ميكيس المعلم والمثقف والثوري، ميكيس اليوناني، رحل".