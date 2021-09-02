فن ومشاهير

افتتاح الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي

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محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

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انطلقت، مساء الأربعاء، الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي وسط إجراءات احترازية هامة لمنع تفشي المستجد (كوفيد-19)..

 

وتغيرت الأجواء في الجزيرة الإيطالية مع تنظيم مهرجان البندقية الذي يشهد عودة الأسماء العملاقة في السينما، مع تمثيل 59 دولة واستوديوهات هوليوود وسط الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

 

وشهد الافتتاح سير العديد من نجوم السينما على السجادة الحمراء، أمثال كريستين ستيوارت التي تلعب دور الليدي ديانا في فيلم "سبنسر" للمخرج بابلو لارين، وبنديكت كومبرباتش مروراً بأنطونيو بانديراس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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