فن ومشاهير

مسلسل “البريئة” ينطلق قريباً ولغز كبير يلاحق بطلة العمل

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول انتظار، تبدأ منصة (شاهد) يوم 26 أيلول/ سبتمبر، بعرض مسلسل “البريئة”.

ويضمّ مسلسل “البريئة” نخبة من النجوم وهم: كارمن بصيبص، تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، إيلي متري وغيرهم. العمل من إنتاج Eagle Films جمال سنان، وإخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.

وقد كشفت الشركة المنتجة وشاهد معاً عن البوسترات الرسمية للعمل والتي تجمع النجوم بصورة تعكس جو العمل وقصته التي تدور حول لغز يلاحق بطلة العمل وماضيها، وأحداث تتكشف بعد خروجها من السجن، لكن السؤال هل ستكون بريئة أم سيثبت تورطها؟

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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