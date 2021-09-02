منح وسام عروس البحر المتوسط للفنان دريد لحام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة، منح الفنان العربي السوري دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، في الدورة الـ 37 المقرر إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك تقديرًا لدوره في الحركة السينمائية العربية.

وقال الناقد الأمير أباظة، إن الفنان دريد لحام، قدم أعمالا حركت المشاعر والوجدان، حيث كانت قضايا الوطن من أهم أولوياته خاصة في أفلام الحدود والتقرير وكفرون ودمشق وحلب.

وسبق أن تم تكريم دريد لحام بنفس المهرجان في الحفل الختامي للدورة 34 عام 2018، حيث توج الفنان السوري بجائزة التمثيل الكبرى عن فيلمه “دمشق حلب”.

وذكر بيان حيثيات منح الوسام الصادر عن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن دريد لحام ممثل كوميدي ودرامي سوري، عرف في بداياته بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر بشخصية “غوار الطوشة” الكوميدية، التي أداها في معظم أعماله الفنية، كما نال العديد من الأوسمة والجوائز وشهادات التقدير من الجاليات العربية في العالم والبلاد العربية.

حصل دريد لحام على العديد من الجوائز منها وسام الكوكب الأردني عام 1956، ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى عام 1976، ووسام الاستحقاق الثقافي التونسي عام 1979، ووسام الوشاح الأخضر -ليبيا عام 1991، ووسام الأرز اللبناني من رتبة فارس عام 1999.

نال عدة شهادات تقدير من حاكم مدينة لوس أنجلوس، ومن اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، ومن جمعية الصحفيين العرب الأمريكيين، ومن بلديات ديترويت، سان لوران، سيدني.