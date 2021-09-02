منة شلبي تجتمع مع هذا الفنان “من أجل زيكو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة منة شلبي تصوير مشاهدها فى فيلم “من أجل زيكو”، الذي يشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، في أول تعاون بينهما، كما يشهد الفيلم أول تعاون بين منة والمخرج بيتر ميمي، الذي قرر الإعلان عن بقية نجوم الفيلم بطريقة مختلفة، حيث يشارك أغلبهم كضيوف شرف ولكن بمشاهد مؤثرة في أحداث الفيلم.

فيلم “من أجل زيكو” كان يحمل اسم “طريق السلامة” وتم تغييره استجابة لطلب منة شلبي وتدور أحداثه حول كريم محمود عبدالعزيز الذي يعمل على عربة نقل موتي، ومتزوج من منة شلبي ولدية ابن منها، ويعاني والده من مرض الزهايمر ومع تتابع الأحداث، تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبدالعزيز وتخبره أن ابنه فاز بجائزة نظرا لأنه يتمتع بذكاء كبير، ولكنه يُصر على قول أن ابنه غبي بينما تصر منة على أن ابنها يستحق التقدير.

وفي نهاية الفيلم يذهب كريم محمود عبد العزيز إلي المدرسة بصحبة ابنه وزوجته، ويكتشف بعد ذلك أن هناك تشابه أسماء بينه وبين ابنه، وبعدها تطلب منة شلبي الطلاق، ويحاول أن يجعلها تتراجع عن موقفها.

وخلال الأسبوع الأول من التصوير انضم عدد من النجوم منهم محمد محمود والفنان محمود حافظ وشيكو وإسعاد يونس، ويتكتم المخرج بيتر ميمي على باقي تعاقدات أبطال العمل ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.