أحمد حلمي يتفرغ لموسم رمضان 2022 وتأجيل فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 28 عاما من التردد حسم الفنان أحمد حلمي موقفه من خوض منافسات ماراثون دراما رمضان، وقرر التفرغ تماما لتقديم مسلسل جديد بالتعاون مع شبكة قنوات MBC لموسم 2022، وأعلن حلمي تأجيل تصوير فيلمه المنتظر “إكس” ليستمر غيابه عن شاشة السينما للعام الثاني على التوالي حيث قدم فيلمه الأخير “خيال مآتة” عام 2019.

حلمي لا يزال يتكتم تفاصيل المسلسل ورفض الرد على أنباء أكدت رغبته في تقديم السيرة الذاتية لأديب مصر الراحل نجيب محفوظ حائز جائزة نوبل في الآداب، كما لم يتم الإعلان عن طاقم العمل معه في المسلسل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بعدما طلب حلمي بدء تصوير العمل مبكرا على أن يصبح المسلسل جاهزا للعرض قبل بداية شهر رمضان.

حلمي أعلن سابقا عن استعداده لتصوير فيلمه الجديد “إكس”، وهو أول عمل يجمعه بالنجمة روبي، وكان من المقرر تصويره عقب عطلة عيد الضحى، ثم أعلن تأجيله لنهاية شهر أغسطس، وبعدها تم الإعلان عن تأجيل التصوير لأجل غير مسمى.

يذكر أن أحمد حلمي خاض سباق رمضان مرة واحدة عام 1993 بالمشاركة ببطولة مسلسل “ناس ولاد ناس”، وظل طوال السنوات الماضية مترددا في تكرار التجربة، وعوض غيابه بالظهور كضيف شرف في عدة أعمال منها شخصية الشاعر في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل “الاختيار 2” بشخصية والد طفلة شهيدة العمليات الإرهابية، كما اعتاد تقديم مسلسل إذاعي بموسم رمضان في السنوات الأخيرة.