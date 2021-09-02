وفاة والدة الفنان مكسيم خليل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت ليل أمس مصممة المكياج ستيلا خليل والدة النجم السوري مكسيم خليل في العاصمة السورية دمشق.

وستيلا خليل هي مصممة مكياج شهيرة في الدراما السورية وأستاذة تصميم المكياج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق سابقاً.

ولم يصدر أي معلومات عن عائلة الراحلة حول موعد الجنازة والدفن.

وكان الفنان مكسيم خليل قد أثار الجدل عندما تم نشر خبر إقامة والدته في دار للعجزة في سوريا. بينما يقيم مكسيم وزوجته الفنانة سوسن أرشيد وأولادهما في فرنسا.

وبعدها بفترة نشر مكسيم صورة تجمعه بوالدته في بيروت وعلّق عليها حينها: “صباح الخير .. منتمالكم أنا والماما أسبوع وأيام مليانة حب وأمل وفرحة.. الله يحفظ امهاتكن جميعاً”.

يشار إلى أن الفنان مكسيم خليل أهدى تكريمه في مهرجان ضيافة 2020 لوالدته حينها معتبراً أنها تستحق التكريم عن مسيرة دامت حوالي 35 عاماً في تصميم المكياج.

وسارع العديد من نجوم الفن في سوريا إلى نعي الراحلة وفي مقدمتهم شكران مرتجى حيث نشرت صورتها عبر حسابها على انستجرام وعلّقت: ” أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون ومنذ أعوام والألوان تتلاشى واليوم الأسود سيد الألوان سيدتي أرقدي بسلام يا ستيلا .. ستيلا خليل .. رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك”.