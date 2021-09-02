باسم يوسف يعود بعروض “ستاند آب إنجليزي”.. في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المذيع المصري الساخر، باسم يوسف، عن عودته بعروض “ستاند آب” كوميدي باللغة الإنجليزية، وذلك في الفترة من 10 وحتى 12 سبتمبر الجاري، في أدمونتون.

ونشر باسم يوسف صورة له وهو يرتدي بدلة تميزت بالشياكة، وذلك على صفحته الرسمية في “إنستغرام”، وكتب: “لقد استعدت ذكرياتي لأول عرض لي في كندا منذ أكثر من عامين، نراكم في أدمونتون 10-12 سبتمبر، ويمكنكم الحصول على التذاكر الخاصة من خلال الرابط أدناه، ملحوظة: عروض Standup باللغة الإنجليزية”.

وطلب باسم يوسف من جمهوره انتظار جلسة تصوير جديدة ستكون مذهلة، فيما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع صورته واللوك الجديد لشعره، وطلب منه البعض العودة ببرنامج مصري، والحديث عن أحوال المصريين، بينما أعرب الكثيرون عن سعادتهم بعودته لتقديم “ستاند آب”، حتى لو باللغة الإنجليزية.

يذكر أن أول برامج باسم يوسف على شاشة التلفزيون كان بعنوان “البرنامج”، وتم إيقافه وبعدها سافر إلى أميركا، وقدم برنامج “Democracy Handbook”، أو “كتيب الديمقراطية”، في عام 2016 باللغة الإنجليزية، وكان يعرض على القناة الرقمية “F-Comedy”، وبرنامج “أميركا بالعربي” على قناة “OSN”.

وكان آخر برامج باسم يوسف على قناة الشرق الإخبارية، وتدور فكرته حول تقديم نصائح للتخلص من المشكلات الصحية عن طريق الغذاء.