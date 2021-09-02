شيرين عبد الوهاب تصل إلى جدة بالعباءة السعودية.. استقبال حافل لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت النجمة المصرية شيرين، إلى الأراضي السعودية، استعداداً لحفلها الغنائي المقام، اليوم في مدينة جدة بالسعودية.

وحرص على استقبالها مسئولو الشركة المنظمة للحفل بالورود، وأطلت شيرين على الحاضرين بالعباءة السعودية.

ومن المقرر أن يقام الحفل، اليوم الخميس بمدينة جدة على مسرح جدة سوبر دوم.

كما تحيي شيرين حفلًا غنائيًا آخر في مدينة الدمام، وذلك ضمن فعاليات حفلات صيف الشرقية في الرابع من سبتمبر “أيلول” الجاري، في عودة احتفالية مميزة لجمهورها بعد غيابها عن الحفلات الجماهيرية لأكثر من عام.

كانت آخر الحفلات الغنائية لشيرين في يناير 2020، في مدينة جدة، وشهدت حضور كامل العدد من جماهيريها وكانت عودة غنائية لها بعد غيابها التام لمدة شهرين عن الساحة بسبب إجراءها لعملية جراحية في البطن.

وشهدت “جدة سوبر دوم” خلال الفترة الصيفية الماضية بدايةً من شهر يونيو، مجموعة من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم “عمرو دياب، محمد حماقي، محمد عبده، ماجد المهندس، أنغام، جورج وسوف، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، وغيرهم”، التي شهدت جميعها حضورًا كامل العدد، مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في المسرح والإضاءة والصوت التي أضافت صورة مميزة للحفلات.