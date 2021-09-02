رد فعل طريف من “ذا روك” عندما شاهد شبيهه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار شرطي أميركي ضجة على مواقع “السوشيال ميديا”، مؤخراً، ولفت انتباه الكثيرين بمدى الشبه بينه وبين النجم دواين جونسون (ذا روك).

وأثار إيريك فيلدز (37 عاماً)، وهو شرطي من مقاطعة مورغان في ولاية يوتا الأميركية، حالة من الجدل بين رواد “السوشيال ميديا”، الذين تملكتهم الحيرة والتعجب من مدى الشبه بينه وبين “ذا روك”، لدرجة أن بعض الأشخاص خلطوا بين الشرطي والنجم، وظنوا أنهما نفس الشخص.

وفي الصورة التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية كيف يبدو إيريك نسخة طبق الأصل من “ذا روك”، خاصة أن الأمر لم يقتصر على الملامح فقط، بل حتى البنية الجسدية أيضاً والابتسامة، وكان أحد مستخدمي “تويتر” شارك صورة للشرطي، وعلق: “هذا الشرطي يشبه ذا روك بالضبط!”، كما تمت مشاركة صورة على “تيك توك”، وعلق أحد المستخدمين: “لقد أقسم الكثيرون أنه هو.. إنه لأمر مجنون، لا تقولوا لي إنه ليس (ذا روك)”.

وكما هو متوقع، لم يتجاهل النجم الأميركي الأمر، ولم يفوت فرصة التعليق على طريقته الخاصة وكان رد فعله طريفاً، إذ شارك “ذا روك” الصورة التي تجمعه بشبيهه، وعلق: “واو، يا إلهي.. فذلك الرجل على اليسار أفضل بكثير.. فلتبق بأمان ياصاح وشكراً لخدمتك”.

ويبدو أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها إيريك مواقف طريفة، أو يكون موضع جدل بسبب الشبه بينه وبين النجم الأميركي، إذ سبق وقال إن العديد يصفونه شبيهاً لكلٍّ من “ذا روك”، و”فان ديزل”، كما قال إنه يجد المقارنات طريفة ومضحكة، في حين أن وجه الشبه الشديد ذلك يسبب بعض الضغوط.