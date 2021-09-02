شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يعبر عن افتقاده لسعاد نصر: " كان بينا كيميا .. افتقدك يا مايسة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف الفنان الكبير محمد صبحي، عن تذكر نصفه الفني الأخر الراحلة سعاد نصر، ويحرص "صبحي" على تذكرها بصور جمعتهما من أعمالهما الفنية بين الحين والآخر، والتعبير باستمرار عن أنه يشعر بافتقاده لها في أعماله الفنية، وما قدماه من أعمال فنية علقت في عقول المشهدين على شاشة السينما والتليفزيون.



محمد صبحى على فيس بوك

ومن أبرز الأعمال الفنية التي جمعتهما ولاقت نجاحا كبيرا سلسلة أجزاء مسلسل "يوميات ونيس"، ونشر الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، صور من المسلسل، وعبر عن افتقاده لها قائلا: "كان هناك كيميا حقيقية بيني وبين تلميذتي سعاد نصر رحمها الله.. فاهمين بعض من نظرة عين.. ممكن اقول أفيه مش متفقين عليه وألاقيها بتكمل معايا فيه.. افتقدك كثيراً يا مايسة".



محمد صبحى وسعاد نصر

وفى وقت سابق، نشر محمد صبحي صورتين من أعمال فنية تجمعه مع الراحلة سعاد نصر على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق "صبحي" على صورة العملين اللذين ضمهما وهما فيلم "هنا القاهرة"، والمسلسل الشهير "يوميات ونيس"، قائلا: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".

ويحرص الفنان محمد صبحى، على التواصل مع جمهوره ومتابعيه باستمراره من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك "صبحي" بين الحين والآخر بصورة نادرة من دولاب ذكرياته ومرحلة الشباب وطفولته، وأيضًا صور نادرة من مسرحياته ولقطات أخرى مع نجوم الفن في عهده، كما يُخرج لقطات من كواليس أعماله التي لقت إعجابا كبيرًا من جمهوره.