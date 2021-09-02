شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب في ذكري ميلاد والدها: "عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت مريم عامر منيب بذكري ميلاد والدها المطرب الراحل عامر منيب، حيث نشرت صورة له وهو يحملها وهي طفلة صغيرة وعلقت عليها بـ " 58 شمعة اليوم ..من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد .. الفاتحة..لقد جعلت حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات، لم يفعل شيئًا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص ".



عامر منيب وابنته



ابنة عامر منيب

وأضافت : " لقد رحلت عن عالمنا لكنك على قيد الحياة حتى اليوم ..عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكى إلى الأبد".

وكانت مريم عامر منيب، أعلنت في شهر مارس الماضي إصابتها بفيروس كورونا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت مريم، قائلة: "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".