شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Parallel Mother" يحظى بتصفيق حار 5دقائق بافتتاح مهرجان فينسيا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى فيلم للمخرج بيدرو ألمودوفار باحتفاء كبير في افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تلقى مخرج الفيلم وبطلته بينيلوبي كروز تصفيقا حارا استمر لقرابة الـ5 دقائق بعد عرض الفيلم مباشرة في سالا جراندي.



ابطال فيلم افتتاح فينسيا

وحافظت النجمة بينيلوبي كروز، والمخرج الأسباني، بيدرو ألمودوفار، على الإجراءات الاحترازية، حيث أرتديا أقنعة الوجه طوال فترة تواجدهم داخل القاعة، كما لم يلمسا أغطية وجوههما خلال موجة التصفيق، لكن كروز قامت بتقبيل المخرج الكبير في لفتة من المودة، وفقا لما نشره موقع فارايتي.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما فى غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، وتشتركان فى كونهما "عزاب" وحملتا بالصدفة.

فيما يشارك أيضا فيلم A Chiara حيث يواصل جوناس كاربينيانو، النجم الصاعد للسينما الإيطالية، مشروعه المتمثل فى مراقبة الحياة فى كالابريا المعاصرة من خلال دراسة الشخصية المثيرة للمراهقة، كيارا وتجسدها «سوامى روتولو»، التى تكتشف تدريجيا أن عائلتها المتماسكة ليس كل ما يبدو، ويتناول العمل كيارا وهى تكافح لفهم الحقيقة الصعبة حول والدها المفقود فى ظروف غامضة، ونقابات الجريمة التى تتحكم فى منطقتها.

A Chiara هو فيلم درامى باللغة الإيطالية من إخراج جوناس كاربينيانو، وهو الفيلم الثالث فى ثلاثية أفلامه التى تدور أحداثها فى مدينة كالابريا، ويشارك فى بطولته سيلفانا بالومبو، وكلاوديو روتولو.