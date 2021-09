شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام خلقت جماهيرية سلمى حايك حول العالم فى عيد ميلادها الـ 55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس مع عيد ميلاد النجمة سلمى حايك التي تتم اليوم عامها الـ 55، بعدما قدمت مسيرة حافلة بالأفلام السينمائية التي حققت بها شهرة واسعة أكسبتها نجاحاً كبيراً، مثلما يظهر خلال التقرير التالى الذى نسلط فيها الضوء على أبرز أفلامها التي لعبت بطولتها.



سلمى حايك

Breaking Up

واحد من أبرز الأفلام التي قامت ببطولتها النجمة سلمى حايك، حيث شاركت فيه البطولة مع الممثل راسل كرو، ويدور الفيلم في إطار رومانسى بين الثنائى مع وجود أزمات عديدة يصطدموا بها في كل مرة يستعدا للزواج.



Breaking Up

فيلم آخر لعبت سلمى حايك بطولته في التسعينات من القرن الماضى، وشاركت فيه إلى جانب النجم جورج كلونى والمخرج كوينتين تارانتينو الذى شارك في الفيلم كممثل أيضاً.



From Dusk Till Dawn

Once Upon a Time in Mexico

أحد أشهر أفلام سلمى حايك التي أكسبتها جماهيرية كبيرة، بعدما شاركت فيه بجانب الممثل أنطونيو بانديراس، كما شهد الفيلم مشاركة قطاع كبير من النجوم على راسهم جونى ديب أيضاً.