"أعرفك أكتر من 30 سنة".. المخرج خالد الحجر ينعى ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى المخرج خالد الحجر، الفنان ماهر سليم، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشر الحجر، صورة له مع المخرج الراحل عبر حسابه على فيسبوك، وعلق : "حبيبي ماهر ، أعرفك أكتر من 30 سنة.. اشتغلت معاك ٦ أفلام ومسلسلين سويا.. ربنا يرحمك.. روحك كانت جميلة وخفيفة ومرحة، وحليت كل مشهد بتاعك، هتوحشني حبيبي ، في الجنة ان شاء الله".

ورحل عن عالمنا، الفنان ماهر سليم، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لمصراوي، إن الفنان الراحل وافته المنية في مستشفى دار السلام إثر تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.