عمرو عرفة يعلق على لقطة "قفشة وطارق حامد" بمباراة المنتخب أمام أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على مشهد ولقطة ظهور قفشة لاعب النادي الأهلي وطارق حامد لاعب نادي الزمالك خلال تواجدهما بمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أنجولا.

ونشر "عرفة" الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "حاضنين بعض وهما خارجين.. هي دي مصر اللي نعرفها.. تحيا مصر، المنتخب المصري".

وحقق منتخب مصر الأول، الفوز على ضيفه الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بمنافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022. وسجل هدف المباراة الوحيد محمد مجدي قفشة في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط عقب فوزه على أنجولا بهدف نظيف بالمشاركة مع نظيره الليبي بنفس عدد النقاط، وتذيل كل من الجابون وأنجولا المجموعة بلا رصيد من النقاط.