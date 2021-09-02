"بنتأسف للجمهور وتحت أمر نقابة المهن الموسيقية".. صلح شاكوش والبحراوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي فيديو يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، قدما من خلاله اعتذار للجمهور ونقابة المهن الموسيقية.

وقال شاكوش خلال المقطع الذي نشر قبل نحو الساعة "بنتأسف لجمهور مصر كله.. وحبايبنا في نقابة المهن الموسيقية، ولو في أي لفظ مني أو من رضا من غير وعي انتظرونا في النقابة التصالح هيتم هناك"

وأضاف البحراوي: "أستاذ هاني شاكر أنت قدوتنا وده سوء تفاهم".

ونشر البحراوي فيديو آخر يعتذر فيه لأهالي بولاق الدكرور ويبادله شاكوش الاعتذار لأهالي البحيرة عما بدر منهما من ملاسنات وتصريحات تمس جمهورهما.

وكان خلاف نشب بين شاكوش والبحراوي عقب حفل لهما في الساحل الشمالي، قبل أيام، وتبادل الطرفان الكيل ببعض الألفاظ الخارجة، ونشرا عدد من المقاطع المصورة تحدثا خلالها لجمهور السوشيال ميديا للحديث عن الأزمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.