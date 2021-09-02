"لأول مرة".. نادية الجندي تنشر صور من فيلم "اغتيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نادية الجندي، عن صور فوتوغرافية تنشر لأول مرة من فيلمها السينمائي "اغتيال" الذي عرض في السينمات عام 1996 .

ونشرت الفنانة الكبيرة الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "ندى في (اغتيال).. نادية الجندي، محمود حميدة، أشرف عبدالباقي،عزت أبو عوف، محمد مختار، السيد راضي، تأليف بسيوني عثمان، إنتاج محمد مختار، إخراج نادر جلال.. صور فوتوغرافية تُنشر لأول مرة من الفيلم".

فيلم"اغتيال" شارك في بطولته نادية الجندي ومحمود حميدة وعزت أبو عوف ويوسف فوزي وجلال رجب ومديحة أنور وأشرف عبد الباقي، ومن إخراج نادر جلال.